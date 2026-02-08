Ντροπή κι αποτροπιασμός: Ο Τζέφρι Έπσταϊν, οι φίλοι του και η γυναίκα κάτω από το τραπέζι...

Μια ακόμα φωτογραφία που προκαλεί σοκ περιλαμβάνεται στα τελευταία έγγραφα από τα αρχεία Τζέφρι Έπσταϊν που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο χρηματιστής, καταδικασμένος για σωρεία υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, παιδοφιλίας και πορνογραφίας, που πέθανε μέσα στη φυλακή το 2019, κάθεται ατάραχος σε ένα τραπέζι μαζί με δύο άλλους άνδρες. Η στάση τους και η έκφρασή τους μαρτυρούν την απόλυτη χαλαρότητα. Η πραγματικότητα όμως απέχει κατά πολύ: κάτω από το τραπέζι, μια γυναίκα βρίσκεται στο πάτωμα, μπρούμυτα και στραμμένη προς τον τοίχο, με το σώμα της εμφανώς εκτεθειμένο. Ένα ζευγάρι πορτοκαλί σαγιονάρες βρίσκεται δίπλα από τα γυμνά της πόδια, συνθέτοντας την εικόνα απόλυτου εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Και όλο αυτό το σκηνικό φρίκης διαδραματίζεται κάτω από έναν μεγάλο πίνακα που δείχνει ένα γυμνό μωρό δίπλα από έναν νεροχύτη.

Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Η ταυτότητα της γυναίκας, όπως γράφει η New York Post, παραμένει άγνωστη, όπως και η ακριβής τοποθεσία όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία. Παρόλα αυτά, η ένδυση του Έπσταϊν δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας: φοράει γυαλιά, λευκό μπλουζάκι και μαύρη φόρμα με τα αρχικά «LSJ», που πιθανότατα παραπέμπουν στο ιδιωτικό του νησί, το «Little Saint James», γνωστό και ως «Pedo Island».



Οι αναλυτές θεωρούν ότι τέτοιες φωτογραφίες φωτίζουν πτυχές της ζωής και των πρακτικών του Έπσταϊν που μέχρι σήμερα παρέμεναν κρυφές, ενώ θέτουν σοβαρά ηθικά και νομικά ζητήματα για τους παρευρισκόμενους. Η δημοσιοποίηση αυτής της φωτογραφίας είναι μόνο ένα μέρος των εγγράφων που συνεχίζουν να αποκαλύπτουν το εύρος του κύκλου ανθρώπων που περιβάλλονταν από τον Έπσταϊν.