Βόλος: Απολογείται η μητέρα που είχε πορνογραφικό υλικό της 7χρονης κόρης της

Ενώπιον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί βρίσκεται σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου η μητέρα της 7χρονης στον Βόλο η οποία είχε στην κατοχή της φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης της κόρης της.

Σημειώνεται ότι συνολικά εννέα φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας της 7χρονης κόρης της εντοπίστηκαν στο κινητό της 38χρονης, που συνελήφθη στον Βόλο. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για παιδική πορνογραφία και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος τη ηλικίας της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε, από έναν πολίτη ο οποίος εντόπισε το κινητό της γυναίκας, που το είχε χάσει στην περιοχή των Παλαιών. Στην προσπάθειά του να το ανοίξει, για να δει σε ποιον ανήκει, φέρεται να ήρθε αντιμέτωπος με φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό με ανήλικη και το παρέδωσε αμέσως στην ΕΛ.ΑΣ.

Στη συνέχεια, αφού εντοπίστηκε η κάτοχος της συσκευής από τους αστυνομικούς, εκδόθηκε από σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου και πραγματοποιήθηκε έρευνα και στη συσκευή βρέθηκαν εννέα φωτογραφίες με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης κόρης της.



Την περασμένη Πέμπτη οι άνδρες της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρήκαν κι άλλη συσκευή κινητού με ανάλογες φωτογραφίες, αποθηκευμένες σε cloud server.

Αρνείται κάθε κατηγορία - Τι υποστηρίζει

Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν οι συγκεκριμένες φωτογραφίες στην κατοχή της. Iσχυρίζεται ότι το υλικό ενδέχεται να μεταφέρθηκε αυτόματα στη συσκευή της μέσω υπηρεσίας διαμοιρασμού φωτογραφιών, ενώ αναφέρει πως παλαιότερη συσκευή που είχε στην κατοχή της είχε χαθεί. Κατά τον ισχυρισμό της, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το κινητό να είχε χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά της χωρίς τη γνώση της.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες αποκτήθηκε και αποθηκεύτηκε το επίμαχο υλικό.