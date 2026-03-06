Πάτρα: Συνταξιούχος γιατρός συνελήφθη για πορνογραφικό υλικό ανηλίκων

Στη σύλληψη ενός 83χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα προχώρησαν την Παρασκευή (6/3) αστυνομικοί της Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Πάτρα, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων που έφτασαν στις Αρχές, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε έρευνα στην οικία του ηλικιωμένου γιατρού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης φέρεται να εντοπίστηκε και να κατασχέθηκε ψηφιακό υλικό παιδικής πορνογραφίας που φέρεται να είχε στην κατοχή του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 83χρονου, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ το κατασχεθέν υλικό εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες υπηρεσίες.