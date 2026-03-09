Θεσσαλονίκη: Ογδοντάχρονος έπεσε με το αυτοκίνητο σε τράπεζα - Του έχουν κατασχέσει το σπίτι

Στη σύλληψη ενός 80χρονου προχώρησε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης, έπειτα από περιστατικό όπου ο ηλικιωμένος έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας στη Θέρμη, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του typosthes.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα περίπου στις 05:30 στην πλατεία Παραμάνας. Ο άντρας, κάνοντας όπισθεν με το ΙΧ του, προσέκρουσε στην τζαμαρία του υποκαταστήματος, προκαλώντας ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες συνέλαβαν τον ηλικιωμένο. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι προχώρησε στη συγκεκριμένη ενέργεια επειδή η τράπεζα είχε ήδη κατάσχει το σπίτι του.