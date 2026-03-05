Κρήτη: Χειροπέδες σε γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή για ενδοοικογενειακή βία

Στη φυλακή οδηγήθηκε γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, μετά τη σύλληψή του για την εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης που εκκρεμούσε σε βάρος του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Patris.gr, ο συνδικαλιστής είχε εμπλακεί σε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας πριν λίγα χρόνια εις βάρος του αδελφού του, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Πριν από λίγο καιρό, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων εξέδωσε καταδικαστική απόφαση, κρίνοντάς τον ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και εξύβριση με το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 23 μηνών.

Την περασμένη Δευτέρα (2/3), αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του βάσει της δικαστικής απόφασης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις Φυλακές Νεάπολης, όπου και παραμένει προκειμένου να εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής είχε ενεργό παρουσία στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο, καθώς και στις αντίστοιχες διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα.