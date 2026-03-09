Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή κάρτα φοιτητή από το ΑΠΘ – Τα 4 προνόμια που προσφέρει

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που θέτει σε παραγωγική λειτουργία την Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα (European Student Card - ESC), ενισχύοντας έμπρακτα τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ, ήδη περισσότεροι από 4.500 φοιτήτριες και φοιτητές του Αριστοτελείου έχουν εκδώσει με επιτυχία την Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα.

Διαβάστε περισσότερα για την Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Φοιτητική κάρτα από το ΑΠΘ.