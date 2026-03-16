Ηράκλειο: Μαθητές «έγδυσαν» με AI φωτογραφίες συμμαθητριών και καθηγητριών τους

Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της ενδοχώρας του Ηρακλείου, όπου μαθητές της Β’ τάξης χρησιμοποίησαν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να δημιουργήσουν ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών αλλά και καθηγητριών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, οι μαθητές είχαν τραβήξει φωτογραφίες των κοριτσιών και των εκπαιδευτικών, τις οποίες στη συνέχεια «πέρασαν» σε διαδικτυακή πλατφόρμα που παράγει ψευδείς γυμνές εικόνες μέσω AI. Το υλικό κυκλοφόρησε ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές, μέχρι που έφτασε και στα θύματα.

Ορισμένες από τις φωτογραφίες φαίνεται πως τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής εκτός Κρήτης την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρωί της Δευτέρας, πατέρας ενός από τα κορίτσια, θύματα εμφανίστηκε στο σχολείο, και έτσι άρχισε να αποκαλύπτεται η υπόθεση.

Δύο μαθητές παραδέχτηκαν τελικά την εμπλοκή τους.