Χειροπέδες σε μεθυσμένο οδηγό που «έτρεχε» με 151 χλμ/ώρα στη Λαυρίου - Απείλησε αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 42χρονου οδηγού προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης (5/3) αστυνομικοί του Β’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, έπειτα από σοβαρή τροχαία παράβαση που καταγράφηκε στη Λεωφόρος Λαυρίου, στο ύψος των Καλυβίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία, ο 42χρονος εντοπίστηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθώς μέσω συσκευής radar διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε με 151 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας κατά 71 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 80 χλμ./ώρα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η μέτρηση με αλκοολόμετρο κατέγραψε ένδειξη 0,63 mg/l, τιμή σημαντικά υψηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω κατά την ακινητοποίηση του οχήματος, καθώς ο 42χρονος φέρεται να απείλησε και να εξύβρισε τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν για έλεγχο. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε σε ισχύ άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το ίδιο τμήμα της Τροχαίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα