Πέθανε ο 40χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας που παρασύρθηκε σε τροχαίο στη Συγγρού

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 40χρονος μοτοσικλετιστής ο οποίος πριν από μια εβδομάδα είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που είχε προκληθεί επί της λεωφόρου Συγγρού.

Το σοβαρό περιστατικό είχε σημειωθεί το απόγευμα της Τρίτης 24/02 στο ύψος του τηλεοπτικού σταθμού του MEGA. συγκεκριμένα, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με τον οδηγό του δίκυκλου να εκτινάσσεται πάνω σε μία κολώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε δώσει η Τροχαία Αττικής, το ΙΧ επιχείρησε να εισέλθει σε παράδρομο προς την οδό Λάμπρου Κατσώνη με την μηχανή να κινείται στην δεξιά λωρίδα επί της Λ. Συγγρού. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο άτυχος 40χρονος σύρθηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε και παρέλαβε τον αναβάτη, ο οποίος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και φέροντας σοβαρά τραύματα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος νέος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ του νοσοκοεμίου.