Τροχαίο - σοκ στη Συγγρού: Αναβάτης μηχανής χτυπήθηκε από ΙΧ - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 19:15 το απόγευμα της Τρίτης (24/02), επί της Λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος του τηλεοπτικού σταθμού του MEGA.

Ένα ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με τον οδηγό του δίκυκλου να εκτινάσσεται πάνω σε μία κολώνα.

Το ατύχημα έγινε καθώς το ΙΧ προσπαθούσε να εισέλθει σε παράδρομο στα δεξιά του, με την μηχανή να κινείται στην δεξιά λωρίδα επί της Λ. Συγγρού.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον αναβάτη της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, νοσηλεύεται διασωληνωμένος.