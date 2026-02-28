Τραγωδία στην Καλαμάτα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 94χρονη - Χειροπέδες στον οδηγό

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη μία περίπου το μεσημέρι του Σαββάτου, στην περιοχή της Ράχης, στην Καλαμάτα, με θύμα μία 94χρονη γυναίκα, κάτοικο της περιοχής.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα Tharrosnews.gr το φορτηγό που οδηγούσε 29χρονος, παρέσυρε -κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής διερευνώνται- την ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.



Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν οι διασώστες έφτασαν, η 94χρονη είχε ήδη καταλήξει. Ο 29χρονος οδηγός συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.