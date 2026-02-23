Χειροπέδες σε 58χρονο στην Καλαμάτα - Πήγε σε περίπτερο και πλήρωσε με... πλαστό 500άρικο

Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Καλαμάτας ο οποίος μετέβη σε περίπτερο και ψώνισε προϊόντας αξίας 30 ευρώ με πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026), ο 58χρονος ημεδαπός προσπάθησε να εξαπατήσει τον εργαζόμενο στο περίπτερο την 21η Φεβρουαρίου προτάσσοντας το «βαρύ» χαρτονόμισμα. Αφού επέλεξε τα προϊόντα, στη συνέχεια έφυγε έχοντας λάβει τα 470 ευρώ ρέστα.

Όταν ο περιπτεράς αντιλήφθηκε ότι το χαρτονόμισμα που έλαβε ήταν πλαστό ενημέρωσε τις Αρχές οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα.

Έτσι, το βράδυ της 22ας Φεβρουαρίου, ο 58χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε, ενώ το πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ κατασχέθηκε.