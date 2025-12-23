Αγρότες με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας – Κλειστός ο κόμβος της Θουρίας

Αντιπροσωπεία αγροτών με 30-40 τρακτέρ από το μπλόκο της Θουρίας κατευθύνθηκε την Τρίτη (23/12) στην πόλη της Καλαμάτας για παράσταση διαμαρτυρίας. Στο πλαίσιο της δράσης τους, οι αγρότες έκαναν μια μικρή πορεία στο κέντρο και διαδήλωσαν στην πλατεία. Θα μοιράσουν μικρά μπουκαλάκια με λάδι στους πολίτες και θα ζητήσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα τους.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, μέχρι να επιτύχουν τα αιτήματά τους. Την ίδια ώρα, ο κόμβος της Θουρίας στον Αυτοκινητόδρομο του Μορέα παραμένει κλειστός για δέκατη ημέρα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριους και να παρατηρείται αυξημένη κίνηση οχημάτων.

Μπλόκο υπάρχει και στον κόμβο της Νεστάνης, όπου οι αγρότες κλείνουν τον δρόμο για ορισμένες ώρες της ημέρας και όχι συνεχώς.