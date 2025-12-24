Μπλόκο Νίκαιας: Παραμένουν οι αγρότες και στις γιορτές – «Ο αγώνας αφορά την επιβίωσή μας»

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, με αγρότες και κτηνοτρόφους να δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στις θέσεις τους και κατά τη διάρκεια των εορτών. Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν στο σημείο συμβολικές δράσεις, με ανταλλαγή ευχών και επικοινωνία με διερχόμενους οδηγούς.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Νίκαιας, ευχήθηκε καλές γιορτές στον ελληνικό λαό, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις αφορούν ζητήματα επιβίωσης και παραμονής στην ύπαιθρο. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ρίζος Μαρούδας, τόνισε ότι «δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνέχιση του αγώνα», επισημαίνοντας πως το βασικό αίτημα αφορά «την επιβίωση και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής».

«Δεν θα αποδώσει ο κοινωνικός αυτοματισμός»

Παράλληλα, κατήγγειλε προσπάθειες υπονόμευσης των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι «η πίεση και ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν θα αποδώσουν», ενώ ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αναφερόμενος στον διάλογο με την κυβέρνηση, ο κ. Μαρούδας υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση όταν τα αιτήματα χαρακτηρίζονται «μαξιμαλιστικά», την ώρα που –όπως είπε– διατίθενται σημαντικά κονδύλια σε άλλους τομείς.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, σχολίασε δηλώσεις του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκτιμώντας ότι τέτοιες πολιτικές «οδηγούν στην ερήμωση της υπαίθρου», ενώ οι αγρότες ζητούν «άμεσες λύσεις».

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Ο Κώστας Χατζής κάλεσε σε συνέχιση και ενίσχυση των κινητοποιήσεων, τονίζοντας ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική «οδηγεί τους μικρούς παραγωγούς στο ξεκλήρισμα», επηρεάζοντας συνολικά τα λαϊκά στρώματα.

Τη στήριξη των αλιέων μετέφερε ο πρόεδρος των αλιέων Μαγνησίας, Παναγιώτης Περάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι διεκδικήσεις αφορούν το σύνολο των παραγωγών και απορρίπτοντας τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού.

Τέλος, ο κτηνοτρόφος Χρήστος Παππάς από τον Αμπελώνα αναφέρθηκε στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους λόγω ζωονόσων, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις και ζητώντας άμεσα μέτρα, πρόσβαση σε εμβόλια και δυνατότητα επανεκκίνησης της παραγωγής.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και μετά τις γιορτές, με τη μορφή και την ένταση των επόμενων δράσεων να αποφασίζονται από τα συλλογικά τους όργανα.