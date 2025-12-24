Χριστούγεννα με μπλόκα: Εκτροπές αλλά και ανοιχτοί δρόμοι, ο «χάρτης» για τα ΙΧ στις εθνικές οδούς

Αυξημένη ταλαιπωρία και αλλαγές στη ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων φέρνουν και την Τετάρτη (24/12), παραμονή Χριστουγέννων, τα αγροτικά μπλόκα που παραμένουν σε κομβικά σημεία των εθνικών οδών, με τους οδηγούς των Ι.Χ. να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της Τροχαίας.



Μετά τα σοβαρά προβλήματα που καταγράφηκαν την Τρίτη (23/12), η Τροχαία συνεχίζει να εφαρμόζει εκτροπές στην κυκλοφορία (σε ελάχιστα σημεία) κρίνοντας ότι η παραχώρηση μίας μόνο λωρίδας από τους αγρότες εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Εξαίρεση αποτελούν τα Μάλγαρα, όπου ο δρόμος δόθηκε πλήρως στην κυκλοφορία και τα οχήματα κινούνται χωρίς προβλήματα. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτές τρεις λωρίδες και στο ρεύμα προς Αθήνα δύο.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, λόγω των μπλόκων σε Θήβα και Κάστρο, τα Ι.Χ. κινούνται κανονικά, ωστόσο νωρίτερα σήμερα σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις, με ουρές που έφτασαν τα δέκα χιλιόμετρα έως τη Ριτσώνα. Τα φορτηγά εκτρέπονται στον παράδρομο στον κόμβο της Ριτσώνας, ενώ η κυκλοφορία στη Θήβα διεξάγεται ουσιαστικά σε μιάμιση λωρίδα. Στο Κάστρο, τα οχήματα κινούνται μόνο από την αριστερή λωρίδα, καθώς τρακτέρ παραμένουν κάθετα στο οδόστρωμα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει πρόθεση από τους αγρότες της Θήβας να διατηρηθεί ανοιχτός ο δρόμος έως την Παρασκευή, ενώ στο Κάστρο η μία λωρίδα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Στα Μάλγαρα, μετά την αναδιάταξη των τρακτέρ, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης δόθηκε πλήρως στην κυκλοφορία και τα Ι.Χ. κινούνται κανονικά και στα δύο ρεύματα, διευκολύνοντας και την έξοδο των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός, σύμφωνα με τους αγρότες, έως την Παρασκευή.



Παραμένει ωστόσο κλειστή η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια, με την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» να γίνεται μέσω εκτροπής από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Βελτιωμένη εικόνα στη Νίκαια της Λάρισας

Στη Νίκαια Λάρισας, η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη για τα Ι.Χ., καθώς έχει δοθεί στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο, μειώνοντας τις παρακάμψεις για όσους κινούνται προς Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Π.Α.Θ.Ε., με εκτροπές τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα όσο και προς Θεσσαλονίκη, μέσω παλαιών εθνικών οδών και ανισόπεδων κόμβων.



Η Αστυνομία ζητά από τους αγρότες να δωσουν παντού τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας ελεύθερες για τα οχήματα και καλεί τους οδηγούς Ι.Χ. να ενημερώνονται πριν από κάθε μετακίνηση και να ακολουθούν τις εναλλακτικές διαδρομές που υποδεικνύονται.

Στην Πελοπόννησο, ο κόμβος της Θουρίας παραμένει κλειστός, ωστόσο η κυκλοφορία των Ι.Χ. διεξάγεται μέσω παραδρόμων χωρίς σημαντικά προβλήματα. Μπλόκα υπάρχουν και σε Νεστάνη και Άργος, με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου, καθώς –όπως δηλώνουν οι αγρότες– στόχος τους δεν είναι να ταλαιπωρήσουν τους χριστουγεννιάτικους ταξιδιώτες.



Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι θα επιχειρήσουν να κρατήσουν ανοιχτούς τους βασικούς άξονες για τα Ι.Χ., όσο αυτό είναι εφικτό.

Δείτε τον χάρτη με τα μπλόκα