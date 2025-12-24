Κορυφώνεται η έξοδος για τα Χριστούγεννα - Μικρές καθυστερήσεις για τους εκδρομείς

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για την γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων. Τα οχήματα κινούνται στις εθνικές οδούς με χαμηλές ταχύτητες λόγω των αγροτικών μπλόκων, με τα παραταγμένα τρακτέρ σε διάφορα σημεία, αλλά και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι άνδρες της Τροχαίας είναι επί ποδός και ρυθμίζουν την κυκλοφορία ενώ στα σημεία που είναι παραταγμένα τα τρακτέρ έχουν τοποθετηθεί διαχωριστικοί κώνοι επάνω στο οδόστρωμα.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης (23/12) έως 6 το πρωί της Τετάρτης (24/12) έφυγαν από την Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου 33.851 οχήματα, ενώ από Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας 31.884. Σημειώνεται πως για τα βαρέα οχήματα (φορτηγά κτλ) η κίνηση γίνεται από τον παράδρομο στον κόμβο Ριτσώνας.

Αντίστοιχο σκηνικό καταγράφεται και για τις οδικές μετακινήσεις των εκδρομέων στη βόρεια Ελλάδα. Η κατάσταση ομαλοποιείται σε σχέση με χθες ενώ η Τροχαία, σε συνεννόηση με τους αγρότες, άνοιξε ξανά τα οδικά δίκτυα στις περισσότερες περιπτώσεις.



Στα διόδια Μαλγάρων, η κίνηση διεξάγεται ομαλά και στα δύο ρεύματα, με μικρές καθυστερήσεις, κυρίως λόγω της μαζικής εξόδου των εκδρομέων για τις γιορτές. Στην έξοδο προς Αθήνα έχουν δοθεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ τα τρακτέρ στο σημείο παραμένουν παρατεταγμένα στις άκρες του δρόμου.



Η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα από τα σημεία όπου παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Δερβένι και Χαλκηδόνα, καθώς τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα έχουν παραταχθεί στις άκρες του δρόμου. Στα Πράσινα Φανάρια, στη διασταύρωση προς το αεροδρόμιο, το μπλόκο παραμένει με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στις δύο πλευρές του οδοστρώματος, ενώ η ΕΛΑΣ κατευθύνει την κυκλοφορία προς το «Μακεδονία» μέσω παρακαμπτηρίου.



Στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Βέροια, η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς Βέροια διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίου στον κόμβο Νησελίου, καθώς, παρά την απομάκρυνση αριθμού τρακτέρ από το οδόστρωμα, η Τροχαία εκτιμά ότι η διέλευση των αυτοκινήτων από τον εναπομείναντα χώρο δεν είναι ασφαλής. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, με τους οδηγούς να κινούνται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.



Στην Πιερία, η ΕΛΑΣ προχώρησε στην άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν εφαρμοστεί λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στο τμήμα 438-434 χιλιομέτρων της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά με εναλλασσόμενες λωρίδες, ενώ όσοι χρειαστεί μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη μέσω της περιφερειακής οδού Κατερίνης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη Θεσσαλία

Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 14:20’ σήμερα (24-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:



ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).



Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:



Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:



– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:



είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..



Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).



Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:



Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας (Χ/Θ 348+106) και μέσω του κλάδου εξόδου προς Λάρισα θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στην Λεωφόρο Καραμανλή και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:



- είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)



- είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)



Όλα τα οχήματα που θα εκτρέπονται στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στον κλάδο εξόδου προς Λάρισα του Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106), σε όλο το μήκος αυτού θα κινούνται υποχρεωτικά στην αριστερή λωρίδα και με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 km/h .



Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ



Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε ως εξής.:



– τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) ή του Α/Κ Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)



– τα οχήματα που κατευθύνονται προς Αθήνα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.