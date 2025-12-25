Άρση περιορισμών στην Εγνατία Οδό λόγω αγροτικών μπλόκων -Αλλαγές στην κυκλοφορία στο Νησέλι Ημαθίας

Σε άρση των περιοριστιών μέτρων που ελήφθησαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, προχώρησε η αστυνομία σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα από το 275,8 έως το 275,2 χιλιόμετρο διεξάγεται πλέον από την αριστερή λωρίδα. Ωστόσο, παραμένει απαγορευμένη η είσοδος όλων των οχημάτων στον κλάδο κυκλοφορίας του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατευθύνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, συνεχίζει από την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Βέροιας και την επαρχιακή οδό Κυψέλης - Βέροιας, μέχρι την επανείσοδο στην Εγνατία Οδό μέσω του ανισόπεδου κόμβου Βέροιας.