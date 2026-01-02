Νέα αρχή για την Εγνατία Οδό με έμφαση στην ασφάλεια και την αναβάθμιση υπηρεσιών

Στα διόδια Ωραιοκάστρου βρέθηκε λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, συνοδευόμενος από στελέχη της «Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε.», για να παρακολουθήσει από κοντά τη μετάπτωση των συστημάτων που σηματοδότησε, στην πράξη, την έναρξη της περιόδου παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Η παρουσία του είχε κυρίως συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς επρόκειτο για μια κομβική στιγμή στη λειτουργία του μεγαλύτερου αυτοκινητοδρόμου της Βόρειας Ελλάδας.

Ακριβώς με το πέρασμα στο νέο έτος, ξεκίνησε εκ νέου η λειτουργία των διοδίων, καθώς και όλων των ψηφιακών εφαρμογών που υποστηρίζουν τα συστήματα διαχείρισης. Παράλληλα, τέθηκαν σε πλήρη εφαρμογή τα προσωρινά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των οχημάτων από τις σήραγγες, χωρίς περιορισμούς για τους οδηγούς και με έμφαση στην ομαλή κυκλοφορία.

Στα διόδια Ωραιοκάστρου βρέθηκε λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, συνοδευόμενος από στελέχη της «Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε»

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός μετέβη στο επιχειρησιακό κέντρο της νέας εταιρείας λειτουργίας, στην περιοχή Τιτάν της Θεσσαλονίκης. Εκεί, με αφορμή την έλευση της νέας χρονιάς, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας, ενώ ο κ. Ταχιάος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να απευθύνει χαιρετισμό τόσο στα στελέχη του Παραχωρησιούχου όσο και στους εργαζόμενους της νέας εταιρείας λειτουργίας.

Στις δηλώσεις του, ο Νίκος Ταχιάος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της παραχώρησης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική καμπή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η Εγνατία Οδός περνά πλέον σε μια νέα φάση. Πρόκειται για έναν δρόμο που έχει «γεράσει», παρά το γεγονός ότι κατά την κατασκευή του άλλαξε ριζικά τον αναπτυξιακό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, τόσο από προσωπική όσο και από επαγγελματική εμπειρία, γνωρίζει καλά πόσο καθοριστική υπήρξε η ύπαρξη της Εγνατίας για την υλοποίηση σημαντικών έργων και την οικονομική δραστηριότητα. Σήμερα, ωστόσο, η Εγνατία αντιμετωπίζει συσσωρευμένα προβλήματα, τα οποία η παραχώρηση καλείται να αντιμετωπίσει μέσα από παρεμβάσεις, πρόσθετα έργα και την υλοποίηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Όπως διευκρίνισε ο Υφυπουργός, πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα, αλλά απαιτούν χρόνο και σωστό σχεδιασμό. Εκείνο που αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία για όλους, είναι η ποιότητα της λειτουργίας του δρόμου και, πάνω απ’ όλα, η ασφάλεια των χρηστών του.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε μάλιστα στις καιρικές συνθήκες, σημειώνοντας ότι με την πρώτη επιδείνωση του καιρού επικοινώνησε άμεσα για να διασφαλίσει πως υπάρχει πλήρης ετοιμότητα στον τομέα του αποχιονισμού, ακόμη και την ώρα που η μετάβαση από το προηγούμενο στο νέο σχήμα λειτουργίας βρισκόταν σε εξέλιξη. Όπως τόνισε, η διαβεβαίωση ότι όλα τα μέσα και οι μηχανισμοί είναι έτοιμοι, αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο για το μέλλον του αυτοκινητοδρόμου.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τη συμβολή των εργαζομένων που μέχρι σήμερα είχαν την ευθύνη της λειτουργίας της Εγνατίας ως δημόσιου δρόμου. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στη συναισθηματική φόρτιση που υπήρξε με το κλείσιμο των εσωτερικών καναλιών επικοινωνίας των εργαζομένων, τονίζοντας ότι η συγκίνηση αυτή είναι απολύτως ανθρώπινη και δικαιολογημένη. Όπως είπε, οι άνθρωποι αυτοί κράτησαν τον δρόμο ζωντανό κάτω από δύσκολες συνθήκες και αξίζουν αναγνώριση.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο γεγονός ότι πολλοί από τους εργαζόμενους της Εγνατίας συνεχίζουν και στη νέα εποχή της παραχώρησης, προσφέροντας την εμπειρία και τις γνώσεις τους. Ο κ. Ταχιάος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία του Παραχωρησιούχου, που αποτελείται από δύο ισχυρούς ομίλους με σημαντική εμπειρία στις παραχωρήσεις, μαζί με το Δημόσιο, θα αποδώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο για τους χρήστες του δρόμου όσο και για τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός, με το Υπουργείο να διατηρεί ενεργό εποπτικό ρόλο στην ασφάλεια και στην ποιότητα των υπηρεσιών.