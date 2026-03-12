Τροχαίο με τραυματία αστυνομικό στην Κηφισίας - Εικόνες του FLASH από το σημείο
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε μποτιλιάρισμα.
Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, κάτω από τη γέφυρα, στον κόμβο Κατεχάκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός ο οποίος οδηγούσε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ΕΛΑΣ έχει τραυματιστεί ύστερα από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο. Ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά της Τροχαίας αλλά και ένα ασθενοφόρο προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον αναβάτη της μηχανής. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο δικυκλιστής παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και φέρει ελαφρά τραύματα.
Από τη σύγκρουση, έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα να προκληθεί προσωρινό μποτιλιάρισμα.