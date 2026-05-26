Άγνωστη νάρκη εντοπίστηκε από ψαράδες στην Κρήτη

Ένα ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε ήταν μία νάρκη, εντόπισαν πολίτες που πήγαν για ψάρεμα, σε βραχώδη ζώνη στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στο Λασίθι Κρήτης, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για πιθανό επικίνδυνο πολεμικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ναυτική νάρκη.

Βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η προέλευση και η διαδρομή του αντικειμένου. Αν πρόκειται για παλαιό πολεμικό απόθεμα που ξεβράστηκε ή εντοπίστηκε τυχαία, ή αν συνδέεται με πιο πρόσφατες μετακινήσεις στρατιωτικού υλικού στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.