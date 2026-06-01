ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 10 κατηγορούμενοι από τη βόρεια Ελλάδα

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους και οι δέκα από τους συνολικά δεκαεπτά κατηγορούμενους από την βόρεια Ελλάδα, που απολογήθηκαν σήμερα Δευτέρα (1/6) σε Ευρωπαίο εισαγγελέα και ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε όλους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί οροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

Αύριο Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν επτά κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος.