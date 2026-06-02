ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο Ανακριτή οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος με τις επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα

Σε κρίσιμο στάδιο εισέρχεται η δικαστική έρευνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, συνεχίζεται ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή η απολογητική διαδικασία για τους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επτά πρόσωπα που καλούνται να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για τη εμπλοκή τους σε εγκληματική οργάνωση, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, δραστηριοποιούνταν από το 2019, προκαλώντας ζημία που ξεπερνά τα 4,5 εκατ. ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου. Οι πέντε εξ αυτών φέρονται να κατείχαν κεντρικό και καθοδηγητικό ρόλο στο κύκλωμα.

Σήμερα οι απολογίες των «εγκεφάλων»

Σύμφωνα με το thestival, η σημερινή διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να βρεθούν οι κατηγορούμενοι που, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν κομβική συμμετοχή στη λειτουργία του δικτύου.

Η δικογραφία περιγράφει μια οργανωμένη δράση που φέρεται να εκμεταλλευόταν το σύστημα επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας παράνομα οικονομικά οφέλη. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η δραστηριότητα του κυκλώματος διήρκεσε περίπου πέντε χρόνια, με το συνολικό παράνομο όφελος να υπολογίζεται σε περισσότερα από 4,5 εκατ. ευρώ.

Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι κατηγορούμενοι

Την Τετάρτη ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών για δέκα από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους που προέρχονται από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Ευελπίδων, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε προφυλακίσεις, επιβάλλοντας ωστόσο περιοριστικούς όρους.

Σε όλους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και υποχρέωση τακτικής παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα. Σε μία περίπτωση αποφασίστηκε επιπλέον η καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Παράλληλα, δύο ακόμη κατηγορούμενοι που είχαν κληθεί να απολογηθούν έλαβαν νέα προθεσμία και αναμένεται να εμφανιστούν σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Όσοι έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες.

Κατά πληροφορίες, ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους για την υποβολή αιτήσεων και τη λήψη επιδοτήσεων.

«Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και τα προσωπικά μου στοιχεία αξιοποιήθηκαν από τρίτους χωρίς να το γνωρίζω», φέρεται να υποστήριξε μία από τις κατηγορούμενες κατά την απολογία της.

Από την πλευρά του, άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν έλαβε ποτέ χρήματα από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Η έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση συνεχίζεται, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις απολογίες των προσώπων που θεωρούνται από τις αρχές οι βασικοί πυλώνες της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Βαρύ κατηγορητήριο

Οι 17 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, η άμεση συνέργεια στην απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η πλειονότητα των κατηγορουμένων προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών, ενώ αρκετοί συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικές σχέσεις.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις και στη δικογραφία που αφορά τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη.

Την Κυριακή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορούνται στην υπόθεση, αποτελώντας τον μοναδικό προφυλακισμένο μεταξύ των 22 κατηγορουμένων που έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής.

Όλοι οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.

Ειδικότερα, χθες απολογήθηκαν δέκα κατηγορούμενοι από την Κρήτη που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι, πλην του λογιστή που προφυλακίστηκε, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυήσεις που φτάνουν έως τις 10.000 ευρώ.

Τι λέει ο αντιδήμαρχος αγρότης

Στη δικογραφία της Κρήτης περιλαμβάνεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος δήμου του Ρεθύμνου, ο οποίος από το 2021 διατηρούσε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ελέγχει τις εκτάσεις που δηλώνονταν.



«Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση, είτε είναι δηλωμένη είτε όχι. Όποιος έρχεται απλώς μάς δηλώνει την έκταση και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς Taxis», φέρεται να ανέφερε.



Από την πλευρά του, αγρότης που έλαβε επιδοτήσεις ύψους 71.000 ευρώ φέρεται να υποστήριξε ότι τα αγροτεμάχια που δήλωνε προέκυπταν μέσω της λεγόμενης «τεχνικής λύσης».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή είχαν απολογηθεί οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.