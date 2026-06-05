Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε 75χρονος για σοβαρή υπόθεση spam emails σε Δημοτική Αρχή

Στην ταυτοποίηση ενός 75χρονου από τη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα για αποστολή μαζικών ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam).

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την οποία άγνωστος δράστης προχώρησε σε αποστολή υπεράριθμων emails προς το email του Δήμου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Μετά την καταγγελία, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και ακολούθησε εξειδικευμένη ψηφιακή έρευνα από τις αρμόδιες αρχές. Όπως προέκυψε από την αστυνομική διερεύνηση, τα ηλεκτρονικά ίχνη που συνδέονται με τη διαχείριση των εμπλεκόμενων λογαριασμών email ταυτοποιούνται με τον 75χρονο, ο οποίος και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, η οποία και υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω. Η υπόθεση αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες των αρχών για την πλήρη αποτύπωση της δράσης συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ