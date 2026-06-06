Ηγουμενίτσα: Σύλληψη άνδρα για παρενόχληση ανήλικης και απειλή με μαχαίρι

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Σοβαρή υπόθεση έφερε στο φως η άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην Ηγουμενίτσα, όταν καταγγελία οδήγησε σε έρευνα για περιστατικό προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο κατηγορούμενος προσέγγισε την ανήλικη και προχώρησε σε πράξεις που, όπως αναφέρεται, προσέβαλαν βάναυσα τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Στο σημείο έφτασε ο πατέρας της ανήλικης, ο οποίος αντιλήφθηκε το περιστατικό και επιχείρησε να ακινητοποιήσει τον δράστη, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Τότε, ο άνδρας, προκειμένου να διαφύγει, έβγαλε μαχαίρι και απείλησε τον πατέρα, πριν εξαφανιστεί προς κοντινούς δρόμους.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας προχώρησαν άμεσα σε αναζητήσεις στην περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν τον δράστη και τον συνέλαβαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε βαριά δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για τα περαιτέρω.