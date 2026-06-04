Νάξος: Χειροπέδες σε «λογιστές» που υπόσχονταν μείωση φορολόγησης

Στην άμεση εξιχνίαση υπόθεσης τηλεφωνικής απάτης προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Νάξο, συλλαμβάνοντας το απόγευμα της Τετάρτης (3/6) έναν 31χρονο άνδρα και μία 25χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι δράστες φέρονται να έστησαν οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης, στοχεύοντας ανυποψίαστες γυναίκες του νησιού.

Πώς λειτουργούσαν

Όπως διαπιστώθηκε, άτομο που προσποιούνταν υπάλληλο λογιστικού γραφείου επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα θύματα, ισχυριζόμενο ότι απαιτείται η καταγραφή των κοσμημάτων και των πολύτιμων αντικειμένων που διατηρούσαν στις κατοικίες τους, ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενη φορολόγηση.

Με αυτό το πρόσχημα, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις οι γυναίκες πείστηκαν να παραδώσουν τα τιμαλφή τους σε υποτιθέμενο συνεργάτη του λογιστικού γραφείου, με τον οποίο συναντήθηκαν σε προκαθορισμένα σημεία.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μέσα σε λίγες ώρες, καθώς οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους και να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις τους.

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Αρχικά εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 31χρονος, ενώ λίγο αργότερα, με τη συνδρομή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, εντοπίστηκε και η 25χρονη, η οποία είχε ήδη επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, τα αφαιρεθέντα κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή των δύο συλληφθέντων, κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαπάτησης.