Πήγε να αρπάξει χρήματα και κοσμήματα με τη μέθοδο του «λογιστή» αλλά τον... περίμεναν αστυνομικοί

Συνελήφθη την Δευτέρα (22/6), σε περιοχή της Πέλλας, ένας ημεδαπός άνδρας που προσπάθησε να εξαπατήσει άτομο με τη μέθοδο του ...λογιστή. Ειδικότερα, γυναίκα συνεργός του τηλεφώνησε στον άνδρα προσποιούμενη την λογίστρια και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι για να μην του επιβληθεί πρόστιμο.



Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας, ο οποίος θα παραλάμβανε το χρηματικό ποσό και τα κοσμήματα. Κατά την στιγμή του εντοπισμού του, προσπάθησε να διαφύγει πεζός ωστόσο ακινητοποιήθηκε και απώθησε τους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.



Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο και μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1,5 γραμμαρίων. Επίσης κατασχέθηκε και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα η οποία είχε κλαπεί στις 13 Ιουνίου 2026 από περιοχή της Αττικής και έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, εμφανώς πλαστή.



Από την έρευνα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προέκυψε ότι στις 16 Ιουνίου 2026 χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, εξαπάτησαν μια ημεδαπή γυναίκα σε περιοχή του Κιλκίς και της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ.



Επίσης, σε βάρος του συλληφθέντα, εκκρεμούσαν τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες του επιβλήθηκε συνολικά, ποινή κάθειρξης 10 ετών, ποινή φυλάκισης 19 μηνών και χρηματική ποινή 51.500 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας, περί ναρκωτικών και περί όπλων.



Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.



Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.