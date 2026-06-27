Θεσπρωτία: Απάτη με θύμα 86χρονη - Την έπεισαν ότι αλλάζει το νόμισμα και της άρπαξαν 180.000 ευρώ

Θύμα μιας καλοστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 86χρονη γυναίκα στο Καστρί Θεσπρωτίας, η οποία πείστηκε από επιτήδειους ότι επίκειται αλλαγή νομίσματος και παρέδωσε περισσότερα από 180.000 ευρώ σε συνεργό τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως λογιστή. Με ιδιαίτερα πειστικό τρόπο την ενημέρωσε ότι επρόκειτο να εφαρμοστεί άμεσα αλλαγή νομίσματος, αντίστοιχη με τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ, και ότι έπρεπε να αντικαταστήσει τα χαρτονομίσματα που διατηρούσε στο σπίτι της.

Οι δράστες φέρονται να κράτησαν την 86χρονη συνεχώς στη γραμμή, δίνοντάς της αναλυτικές οδηγίες και πείθοντάς τη ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη και εξαιρετικά επείγουσα.

Στη συνέχεια της ζήτησαν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα που είχε στην κατοχή της, να τα τοποθετήσει σε μια σακούλα, να κλείσει τα παράθυρα του σπιτιού και να αφήσει τη σακούλα στην αυλή, όπου, όπως της είπαν, θα περνούσε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να τα παραλάβει.

Η ηλικιωμένη ακολούθησε πιστά τις οδηγίες, με αποτέλεσμα συνεργός των απατεώνων να παραλάβει τη σακούλα με τα χρήματα και να εξαφανιστεί.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, ενώ υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε τηλεφωνήματα που ζητούν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία με οποιοδήποτε πρόσχημα.