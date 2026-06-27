Του έφαγε 4.770 ευρώ με εκβιασμό μέσω social media και απάτη με χαρτομαντεία

Υπόθεση απάτης και εκβιασμού σε βάρος 41χρονου άνδρα, που διαπράχθηκε μέσω διαδικτύου, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.



Σύμφωνα με την καταγγελία του 41χρονου, στα μέσα Φεβρουαρίου του 2026 επικοινώνησε μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με άγνωστη γυναίκα, η οποία προσφέρθηκε να του παρέχει υπηρεσίες χαρτομαντείας για την επίλυση προσωπικού του ζητήματος. Για τον σκοπό αυτό κατέβαλε σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 250 ευρώ.



Στη συνέχεια, η γυναίκα φέρεται να τον απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει τις μεταξύ τους συνομιλίες σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας επιπλέον χρήματα. Υπό το βάρος των απειλών, ο 41χρονος κατέθεσε στον ίδιο λογαριασμό ακόμη 4.520 ευρώ.



Έπειτα από αστυνομική έρευνα και αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 36χρονης Ελληνίδα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της εκβίασης.



Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.