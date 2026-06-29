Πατήσια: Έκρηξη έξω από επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων - Ερευνάται το ενδεχόμενο εκβιασμού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/6) σε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων στα Κάτω Πατήσια, με τη Δίωξη Εκβιαστών να αναλαμβάνει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 4:50 τα ξημερώματα σε επιχείρηση που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο εντοπίστηκε σακούλα με υπόλειμμα εκρηκτικής ύλης, καθώς και βραδύκαυστο φυτίλι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως πυροδοτικός μηχανισμός. Το εύρημα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εμπλακεί στην έρευνα και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, το οποίο εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην τζαμαρία της επιχείρησης, σε σταθμευμένο όχημα, αλλά και σε παρακείμενη οικία. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι από την ισχύ της έκρηξης δημιουργήθηκε και κρατήρας στο σημείο.

Αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο της έκρηξης και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει στον εντοπισμό των δραστών.

Παράλληλα, έχουν ήδη ληφθεί οι πρώτες καταθέσεις στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.