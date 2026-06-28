Σύλληψη 32χρονης για ναρκωτικά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Είχε στις αποσκευές της 18,5 κιλά skunk

Μία γυναίκα 32 ετών (αλλοδαπή) συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία, ως μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, καθώς επιχείρησε να εισάγει στην ελληνική επικράτεια ποσότητα άνω των 18 κιλών ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, απογευματινές ώρες του Σαββάτου, 27 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, έπειτα από εξακριβώσεις, διασταυρώσεις, ανάλυση στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), εντόπισαν την 32χρονη, η οποία είχε αφιχθεί αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».



Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, η κατηγορούμενη κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στη Ρόδο, 18 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 590 γραμμαρίων, τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει εντός των αποσκευών της.



Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.