Μήλος: Συνελήφθη 24χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Βρέθηκε ροζ κοκαΐνη

Στη σύλληψη ενός 24χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά προχώρησαν οι αστυνομικοί της Μήλου το πρωί της Πέμπτης. Έπειτα από έλεγχο, κατά την άφιξή του στο νησί, καθώς και έρευνα στο σπίτι του οι αρχές βρήκαν στην κατοχή του:

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

104 «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους 117,7 γραμμαρίων

Δύο κινητά τηλέφωνα

Μικροποσότητα ροζ κοκαΐνης

38 «φιξάκια» κάνναβης συνολικού βάρους 412 γραμμαρίων

Το χρηματικό ποσό των 310 ευρώ

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, σύμφωνα με το CYCLADES24.GR .

Ο 24χρονος δράστης αντιστάθηκε στους αστυνομικούς στην διάρκεια του ελέγχου, επιχειρώντας να διαφύγει χωρίς ωστόσο να αποφύγει την σύλληψή του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.