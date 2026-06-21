Ελλάδα Αστυνομία Εγκληματική Οργάνωση Ναρκωτικά Νέα Φιλαδέλφεια Άγιοι Ανάργυροι

Βίντεο από έφοδο της ΕΛΑΣ σε δύο «καβάτζες» εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά

Στα δύο σπίτια της συμμορίας σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 28, 25 και 20 ετών.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών που φέρονται να συμμετείχαν σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην Αττική προχώρησαν οι αστυνομικοί σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους.

Ειδικότερα οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 19ης Ιουνίου σε περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας και των Αγίων Αναργύρων και πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 28, 25 και 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα σχετικά με τη δράση της ομάδας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν τρεις οικίες που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες» για την αποθήκευση και διαχείριση των ναρκωτικών.

Φωτ,: ASTYNOMIA.GR
Φωτ,: ASTYNOMIA.GR

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 798 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 720 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 226 γραμμάρια ηρωίνης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, υλικά συσκευασίας ναρκωτικών, δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, ένα ρόπαλο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 835 ευρώ.

Φωτ,: ASTYNOMIA.GR
Φωτ,: ASTYNOMIA.GR

Όπως επισημαίνεται από τις Αρχές, οι τρεις συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Φωτ,: ASTYNOMIA.GR
Φωτ,: ASTYNOMIA.GR

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Αστυνομία Εγκληματική Οργάνωση Ναρκωτικά Νέα Φιλαδέλφεια Άγιοι Ανάργυροι

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader