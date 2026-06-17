Το τάπερ με το ρύζι έκρυβε... κόκα και η «Paris Saint Germain» είχε «σοκολάτα» από κάνναβη

Σε στέκι διακίνησης ναρκωτικών είχε μετατρέψει το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας ένας 22χρονος dealer, η δράση του οποίου έλαβε τέλος το βράδυ της Παρασκευής (12/6). Ο νεαρός, που μετρούσε ήδη δύο συλλήψεις στο ποινικό... βιογραφικό του, είχε μπει στο στόχαστρο των αστυνομικών του ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας πριν από μερικές ημέρες.

Αυτό καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι διακινούσε κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας», κοκαΐνη, αλλά και ακατέργαστη κάνναβη. Μάλιστα, για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε ένα μισθωμένο γκρι Mercedes, με την ειδική εποχούμενη περιπολία τη Ασφάλειας Β/Α Αττικής να τον εντοπίζει περιβάλλοντα χώρο του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας. Σε έλεγχοι που έγινε διαπιστώθηκε ότι κατείχε περίπου 108 γρ. από «φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης», χρηματικό ποσό ύψους 210 ευρώ, κ.ά. αντικείμενα.

Αμέσως μετά οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, όπου τήρησε αρνητική στάση απέναντι στους αστυνομικούς, λέγοντας ψέματα ακόμη και για το που διαμένει. Μάλιστα, χρειάστηκε να γίνει έρευνα με εξέταση και τρίτων προσώπων για να φτάσουν τελικά στο διαμέρισμα της οδού Νιόβης στη Μεταμόρφωση, το οποίο χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» για να κρύβει τα ναρκωτικά που διακινούσε. Στην έρευνα που έγινε, παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένη μέσα πλαστικό τάπερ με ρύζι μία νάιλον συσκευασία με περίπου 13.45 γρ. κοκαΐνης, μία νάιλον συσκευασία με την επωνυμία «Paris Saint Germain» με περίπου 61 γρ. κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας» κ.ά. ναρκωτικές ουσίες σε διάφορα μέρη του σπιτιού.

Συνολικά από το ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας κατασχέθηκαν «φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης» βάρους 1.778 γρ., κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας» βάρους περίπου 70.6 γρ., κοκαΐνη βάρους 13,45 γρ., το χρηματικό ποσό των 4.120 ευρώ (σ.σ. εκτιμούν ότι προέρχεται από διακίνηση ναρκωτικών), ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας κ.ά. αντικείμενα

Κρίθηκε προφυλακιστέος

Ο 22χρονος μετά τη σύλληψη του και τον σχηματισμό δικογραφίας από το ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.