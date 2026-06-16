Η ΕΛΑΣ «ξήλωσε» κύκλωμα κοκαΐνης στην Αττική - 9 συλλήψεις, «κέρδη» άνω των 900.000 ευρώ

Σημαντικό κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης που δρούσε σε περιοχές της Αττικής εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, περνώντας χειροπέδες σε εννέα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση του κυκλώματος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, ενώ κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, όπλα, μετρητά και οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Κατόπιν επιχείρησης σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους, τις οποίες η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως «καβάτζες» σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ, πρωινές ώρες της 10-6-2026, εννέα άτομα, ηλικίας 24, 49, 38, 39, 42 και 43 ετών.



Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -5- άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Η δράση του κυκλώματος

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, η εγκληματική οργάνωση, έχοντας δομημένη ιεραρχική δομή και διαρκή δράση με αρχηγό και τρεις υπαρχηγούς, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 και είχε αναπτύξει αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, καθώς τα μέλη χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, κωδικοποιημένη ορολογία και ορισμένοι εξ αυτών άλλαζαν συχνά τηλεφωνικές συνδέσεις.



Πιο συγκεκριμένα, ο 39χρονος αρχηγός ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της ενώ είχε υπό την επίβλεψή του τους τρεις υπαρχηγούς της οργάνωσης.



Παράλληλα, καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη ως προς τον τρόπο διακίνησης, τους παρέδιδαν τις ποσότητες κοκαΐνης προς πώληση ενώ στη συνέχεια το κάθε μέλος προέβαινε στην πώληση των ναρκωτικών ουσιών στους πελάτες.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους-καβάτζες» της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

827,1 γραμμ. κοκαΐνης,

μικροποσότητα κάνναβης,

3 πιστόλια,

γεμιστήρας από πολεμικό τυφέκιο,

119 φυσίγγια,

πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

5 οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

τα χρηματικά ποσά των 14.505 ευρώ και των 470 δολαρίων ΗΠΑ,

3 ασύρματοι,

7 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

ρόπαλο, σπρέι πιπεριού και 3 μαχαίρια.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται σε περισσότερα από 900.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.