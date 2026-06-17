Χειροπέδες στο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης: Στο στόχαστρο των αρχών και δεκάδες συνδρομητές

Σημαντικό πλήγμα στη διαδικτυακή πειρατεία οπτικοακουστικού περιεχομένου κατάφεραν οι διωκτικές αρχές, ξεδιαλύνοντας τη δράση μιας πολυμελούς και τεχνικά άρτια οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη του κυκλώματος δραστηριοποιούνταν συστηματικά και κατ' επάγγελμα από το 2017 στη διάνομη παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης (IPTV) με πανελλαδική αλλά και διεθνή εμβέλεια, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.

Η παράνομη δράση τους βασιζόταν στην υποκλοπή και αναμετάδοση του προστατευόμενου περιεχομένου των μεγαλύτερων νόμιμων παρόχων (όπως NETFLIX, COSMOTE TV, NOVA, DISNEY+, κ.ά.). Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, οι δράστες ένωναν τις υπηρεσίες αυτές σε ένα ενιαίο «πακέτο» που προσέφεραν στους πελάτες τους σε δελεαστικά χαμηλές τιμές.

Η διεθνής υποδομή και η επιχείρηση «ανακριτικής διείσδυσης»

Το κύκλωμα είχε αναπτύξει μια δαιδαλώδη υλικοτεχνική υποδομή για να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη ροή του σήματος και να αποφεύγει τους ψηφιακούς ελέγχους. Διατηρούσαν διακομιστές (servers) σε Ουκρανία, Βουλγαρία, Ολλανδία και στην περιοχή των Καλυβίων Αγρινίου, ενώ αγόραζαν τεχνική προστασία από ξένες εταιρείες σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, το Μαρόκο και η Γαλλία. Για τις ανάγκες της μετάδοσης χρησιμοποιούσαν ακόμη και δορυφορική σύνδεση Starlink.

Το δίκτυό τους εκτεινόταν σε τουλάχιστον 13 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ακόμη και η Κίνα. Για την εξάρθρωσή τους, οι αρχές επιστράτευσαν τη μέθοδο της «ανακριτικής διείσδυσης» με βάση σχετικό βούλευμα. Ειδικός αστυνομικός λειτούργησε με καλυμμένη ιδιότητα ως υποψήφιος πελάτης, αποκτώντας πρόσβαση στην πλατφόρμα και επιβεβαιώνοντας πλήρως τη μεθοδολογία της οργάνωσης.

Διακριτοί ρόλοι, χιλιάδες πελάτες και ξέπλυμα χρήματος

Η ιεραρχία του κυκλώματος ήταν ξεκάθαρη. Τρεις από τους συλληφθέντες είχαν τον ρόλο του κεντρικού διαχειριστή πωλήσεων, συντονίζοντας τις υποδομές και συγκεντρώνοντας τα έσοδα. Άλλα τρία μέλη λειτουργούσαν ως μεταπωλητές, προσελκύοντας νέους συνδρομητές και εισπράττοντας τα χρήματα, ενώ ένα μέλος είχε αναλάβει αποκλειστικά την τεχνική υποστήριξη του δικτύου. Μόνο για τη συντήρηση των διεθνών servers, οι δράστες είχαν καταβάλει περισσότερα από 280.000 ευρώ.

Κατά την περίοδο 2021-2025, η οργάνωση είχε δημιουργήσει ενεργό πελατολόγιο τουλάχιστον 2.112 ατόμων, με τις συνδρομές να κυμαίνονται από 10 έως 125 ευρώ. Τα επίσημα τραπεζικά έσοδα που εντοπίστηκαν αγγίζουν τα 944.000 ευρώ, όμως τα συνολικά κέρδη μαζί με τα μετρητά ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ. Για να «ξεπλύνουν» τα μαύρα κέρδη, οι κατηγορούμενοι:

Προέβαιναν σε συστηματική εξαγωγή κεφαλαίων σε 58 λογαριασμούς εξωτερικού (σε 12 χώρες, όπως Λιθουανία, Μάλτα, Ελβετία).

Χρησιμοποιούσαν ψηφιακά πορτοφόλια και πλατφόρμες όπως Revolut, PayPal, Binance και IRIS.

Αγόραζαν πολυτελή οχήματα και εξοφλούσαν άμεσα στεγαστικά δάνεια για ακίνητα σε Αττική και Αγρίνιο.

Χρηματοδοτούσαν δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης και ακριβές διακοπές.

Οι ταυτόχρονες έφοδοι και το μέγεθος της ζημιάς

Στις 16 Ιουνίου 2026, οργανώθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας. Στις έρευνες συμμετείχε και κλιμάκιο της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ).

Στα σπίτια των συλληφθέντων εντοπίστηκαν πολλαπλά ψηφιακά διαχειριστικά «πάνελ» ελέγχου. Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι σε ένα και μόνο από αυτά βρέθηκε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες-τελικούς χρήστες. Με βάση τα νέα αυτά ευρήματα, το συνολικό όφελος της οργάνωσης αποτιμάται πλέον στα 7.000.000 ευρώ, ενώ η συνολική οικονομική ζημία των νόμιμων εταιρειών (Cosmote, Vodafone, Nova) εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 18.885 ευρώ σε μετρητά, πλήθος συσκευών IPTV Box, δορυφορικές συσκευές αναμετάδοσης, πελατολόγια, καθώς και 5 οχήματα. Στην κατοχή ενός εκ των δραστών βρέθηκαν επίσης 25,5 γραμμάρια κάνναβης και μια ζυγαριά ακριβείας.

Ήδη έχουν εκδοθεί διατάξεις δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών των 7 συλληφθέντων στην Ελλάδα, ύψους 121.996 ευρώ, ενώ έχει κινηθεί διαδικασία μέσω της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων για τον εντοπισμό των κεφαλαίων τους στο εξωτερικό. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 συνεργοί τους, καθώς και 71 τελικοί χρήστες-συνδρομητές που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.