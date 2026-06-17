«Ταρίφα» από 150 έως 900 ευρώ για κύκλωμα πλαστών διαβατήριων που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ

Χρυσές δουλειές, με κέρδη που ξεπερνούν τα 200.000 ευρώ, έκανε κύκλωμα πλαστών διαβατηρίων και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων με έδρα την Αττική, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά σε δύο συλλήψεις μετά από αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα της Τρίτης (16/6).



Πρόκειται για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων με σκοπό την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε έναν 44χρονο κι έναν 46χρονο, οι οποίοι τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με αντικείμενο την κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, κυρίως δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων, τα οποία προορίζονταν για την παράνομη προώθηση μεταναστών σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την επίτευξη του σκοπού τους διατηρούσαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Κάτω Πατησίων, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως χώρο επαφών με συνεργαζόμενα δίκτυα διακίνησης μεταναστών, παραλαβής παραγγελιών και παράδοσης των πλαστών εγγράφων, ενώ σε παρακείμενη οικία λειτουργούσαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας, όπου πραγματοποιούνταν η κατάρτιση των εγγράφων.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε ο 44χρονος να εξέρχεται από την οικία που χρησιμοποιούσε ως εργαστήριο πλαστογραφίας και στην κατοχή του βρέθηκαν 5 πλαστά δελτία ταυτότητας αλλοδαπών Αρχών, έτοιμα προς διάθεση. Ακολούθως συνελήφθη και ο 46χρονος ο οποίος βρισκόταν στο κατάστημα που χρησιμοποιούσε η εγκληματική ομάδα και τον ανέμενε.

ΕΛΑΣ

Ταυτότητες, διαβατήρια μέχρι και διπλώματα

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία όπου λειτουργούσε το εργαστήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 243 Δελτία Ταυτότητας (Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας), 46 Διαβατήρια, 12 Άδειες Διαμονής, 12 Άδειες Ικανότητας Οδήγησης, 9 Ειδικές Προξενικές Θεωρήσεις (VISA), 24 σελίδες ατομικών στοιχείων διαβατηρίων, 28 σελίδες διαβατηρίων με αρίθμηση. Επιπλέον κατασχεθήκαν: 2 θερμοκολλητές, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, πολυμηχάνημα, εκτυπωτής, 2 επιτραπέζιοι κόφτες εγγράφων χειρός, 3 μεταλλικές μήτρες ανάγλυφων εντυπωμάτων αλλοδαπών Αρχών, σφραγίδα μελάνης αλλοδαπών Αρχών, 2 αφαιρούμενα αποθηκευτικά μέσα, πλήθος φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου τρίτων προσώπων, πλήθος μικρουλικών (μέγγενη, κόλλες, κλωστές, μεταλλικές κόπιτσες, γραφική ύλη, ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας), 3 κινητά τηλέφωνα και 370 ευρώ.

ΕΛΑΣ



Από την ανάλυση των κατασχεθέντων στοιχείων προέκυψε ότι το εργαστήριο διέθετε εξειδικευμένο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, κατάλληλο εκτυπωτικό εξοπλισμό και περισσότερα από 300 ψηφιακά αρχεία που απεικονίζουν πρότυπα ταξιδιωτικών εγγράφων διαφόρων κρατών, έτοιμα προς επεξεργασία και εκτύπωση, έχοντας την δυνατότητα μαζικής παραγωγής πλαστών εγγράφων υψηλής ποιότητας.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης των πλαστών εγγράφων, εκτιμάται ότι: το διαβατήριο ανερχόταν σε 900 ευρώ, το δελτίο ταυτότητας σε 600 ευρώ, η άδεια διαμονής σε 400 ευρώ, ενώ το δελτίο αιτούντος άσυλο και η άδεια ικανότητας οδήγησης σε 150 ευρώ. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την εγκληματική της δραστηριότητα υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ.