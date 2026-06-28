Τέσσερις συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου

Εκτεταμένη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίηση ανηλίκων πραγματοποίησε (σε πανελλαδικό επίπεδο) η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Η επιχείρηση «Αιγίς» οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους δύο ανηλίκων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση και άλλων υποθέσεων.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος οργανώθηκε και υλοποιήθηκε επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αιγίς» για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.



Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα από 11 έως 26 Ιουνίου 2026, αστυνομικοί και των δύο υπηρεσιών προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμη τριών ατόμων.



Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές Αρχές στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, καθώς και με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση και να διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.



Ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, ενώ σε έρευνες σε οικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο Κρήτης, Σαντορίνη και Ξάνθη, με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών Υπηρεσιών και παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

4 κάρτες SIM,

2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

tablet,

2 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών,

εξωτερικός σκληρός δίσκος και

κάρτα μνήμης (microSD).

Κατά την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα πειστήρια τεσσάρων εμπλεκομένων εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθησαν. Σημειώνεται ότι δύο εξ αυτών ήταν ανήλικοι, στην κατοχή των οποίων επιπλέον εντοπίστηκε υλικό με πράξεις αυτοτραυματισμού ατόμων.



Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, όπου σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των λοιπών τριών ατόμων θα υποβληθούν με την τακτική διαδικασία.