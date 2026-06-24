Επεισοδιακή καταδίωξη στη Βάρκιζα μετά από καταγγελία για απάτη: Οι δράστες διέφυγαν πεζοί

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου στις αρχές έπειτα από καταγγελία για υπόθεση απάτης στην περιοχή της Βάρκιζας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 19:00 έγινε κλήση στην Άμεση Δράση και δόθηκε στους αστυνομικούς η περιγραφή του οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι ύποπτοι.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν το όχημα και ακολούθησε καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ στη συνέχεια οι τρεις επιβαίνοντες το εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή πεζοί.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο ήταν τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.