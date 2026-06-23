Πώς έγινε η επεισοδιακή καταδίωξη από τα Μέγαρα στο Κερατσίνι - Η μοτοσικλέτα έπεσε σε σχολικό

Από τύχη γλιτώσαμε τα χειρότερα μετά την επεισοδιακή καταδίωξη μοτοσικλέτας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, που είχε ως κατάληξη το δίκυκλο να συγκρουστεί με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε ανήλικα παιδιά.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, όλα ξεκίνησαν περί τις 15.20 τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στα Μέγαρα, όταν περιπολικό της Άμεσης Δράσης έκανε σήμα στον αναβάτη της μοτοσικλέτας να σταματήσει για έλεγχο. Αυτός όχι μόνο δεν υπάκουσε στο σήμα, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, βγήκε στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα και με επικίνδυνους ελιγμούς και μεγάλες ταχύτητες προσπάθησε να ξεφύγει. Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους ενημέρωσαν το Κέντρο Επιχειρήσεων και ενεπλάκησαν σε καταδίωξη που κατέληξε στο Κερατσίνι, μέσω της λεωφόρου Σχιστού.



Στη συμβολή των οδών Άγγελου Σικελιανού και Σαλαμίνος, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο και αυτή έπεσε πάνω σε σχολικό λεωφορείο το οποίο μετέφερε ανήλικους μαθητές. Ευτυχώς η σύγκρουση δεν ήταν σφοδρή και δεν τραυματίστηκε κάποιο παιδί, ενώ αναβάτης και μία κοπέλα που ήταν συνεπιβάτης στην μοτοσικλέτα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.



Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Σε ό,τι αφορά την 22χρονη συνεπιβάτη, δεν προέκυψε κάτι εναντίον της και αφέθηκε ελεύθερη.