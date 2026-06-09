Κορυδαλλός: 25χρονος εμβόλισε μηχανή της ΔΙΑΣ σε καταδίωξη - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της 4ης Ιουνίου στον Κορυδαλλό, έπειτα από καταδίωξη κατά την οποία ο νεαρός φέρεται να εμβόλισε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ομάδας, προκαλώντας την ανατροπή της και τον τραυματισμό αστυνομικού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν κατά τη διάρκεια περιπολίας μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, ο 25χρονος δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Κατά την ίδια πηγή, στη διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και στη συνέχεια εμβόλισε μοτοσικλέτα της ΔΙ.ΑΣ., με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να τραυματιστεί ένας αστυνομικός.

Ο 25χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, όμως ακινητοποιήθηκε έπειτα από πεζή καταδίωξη και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και φωτοβολίδων.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 160,1 γραμμάρια κάνναβης, αντιασφυξιογόνα μάσκα, ξίφος, τρεις σουγιάδες, μαχαίρι στρατιωτικού τύπου, πτυσσόμενη ράβδο, σπρέι πιπεριού, πέντε μεταλλικούς τρίφτες, έξι πυρσούς και το χρηματικό ποσό των 7.100 ευρώ.

πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.