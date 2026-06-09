Breaking news icon BREAKING
NEWS

Σε πλήρη έλεγχο η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης - Εναέρια μέσα απέτρεψαν την εξάπλωση

Ελλάδα Αστυνομικοί Τραυματισμός Καταδίωξη Κορυδαλλός Σύλληψη

Κορυδαλλός: 25χρονος εμβόλισε μηχανή της ΔΙΑΣ σε καταδίωξη - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Οι αστυνομικοί εντόπισαν κατά τη διάρκεια περιπολίας μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της 4ης Ιουνίου στον Κορυδαλλό, έπειτα από καταδίωξη κατά την οποία ο νεαρός φέρεται να εμβόλισε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ομάδας, προκαλώντας την ανατροπή της και τον τραυματισμό αστυνομικού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν κατά τη διάρκεια περιπολίας μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, ο 25χρονος δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Κατά την ίδια πηγή, στη διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και στη συνέχεια εμβόλισε μοτοσικλέτα της ΔΙ.ΑΣ., με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να τραυματιστεί ένας αστυνομικός.

Ο 25χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, όμως ακινητοποιήθηκε έπειτα από πεζή καταδίωξη και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και φωτοβολίδων.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 160,1 γραμμάρια κάνναβης, αντιασφυξιογόνα μάσκα, ξίφος, τρεις σουγιάδες, μαχαίρι στρατιωτικού τύπου, πτυσσόμενη ράβδο, σπρέι πιπεριού, πέντε μεταλλικούς τρίφτες, έξι πυρσούς και το χρηματικό ποσό των 7.100 ευρώ.

πηγή: Ελληνική Αστυνομία
πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Αστυνομικοί Τραυματισμός Καταδίωξη Κορυδαλλός Σύλληψη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader