Πατησίων: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη μετά τους πυροβολισμούς - Πέφτουν σε παρκαρισμένα ΙΧ

Βίντεο–ντοκουμέντο αποτυπώνει καρέ–καρέ την καταδίωξη των ενόπλων που πυροβόλησαν μέσα σε κατάστημα τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού στην οδό Πατησίων το απόγευμα της Τετάρτης 27/5.

Χωρίς κανέναν δισταγμό για τους περαστικούς οι δράστες άνοιξαν πυρ στο κέντρο της Πατησίων. Με σκούρα καπέλα και μάσκες που έκρυβαν τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν στο κατάστημα του στόχου τους και, πριν εκείνος προλάβει να αντιδράσει, τον πυροβόλησαν στα πόδια. Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο όπου τους περίμενε συνεργός.

Σε μικρή απόσταση βρισκόταν ομάδα της ΔΙΑΣ, η οποία αντέδρασε άμεσα και ξεκίνησε την καταδίωξη.

Κινηματογραφική καταδίωξη στον Κηφισό

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα των δραστών, με την εντυπωσιακή καταδίωξη να φτάνει μέχρι τον Κηφισό. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που το SUV των ενόπλων εκτρέπεται και πέφτει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Ρεγκούκου οι κακοποιοί πέταξαν το όπλο, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα μέσα σε σακούλα από σούπερ μάρκετ. Λίγο αργότερα, στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της οδού Τσούντα, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή.

Το γεγονός ότι τραυμάτισαν το θύμα στα πόδια δείχνει ότι πιθανόν στόχευαν να του στείλουν προειδοποιητικό μήνυμα, όχι να τον σκοτώσουν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με υπόθεση ναρκωτικών.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι δύο Αλβανοί με βαριά ποινική δραστηριότητα και ένας Έλληνας, ήδη γνωστός στην Αστυνομία.