Πατησίων: Βίντεο πριν τους πυροβολισμούς – Δύο μαυροφορεμένοι άνδρες έξω από το κατάστημα

Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις κινήσεις δύο μαυροφορεμένων ανδρών, λίγο πριν από το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στην Πατησίων που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27/5) στην Πατησίων, παρουσιάζει ο FLASH.

Στο υλικό (που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας) φαίνονται οι δύο άνδρες, που φορούν καπέλα, να περπατούν γρήγορα στο πεζοδρόμιο έξω από το μαγαζί όπου μετά από λίγα δευτερόλεπτα εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό, προκαλώντας τον τραυματισμό του καταστηματάρχη και αναστάτωση στην περιοχή.

«Μου είπαν ότι πυροβόλησαν τον αδερφό μου»

Σοκαρισμένος εμφανίστηκε ο αδελφός του καταστηματάρχη που τραυματίστηκε. Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά την επίθεση, λέει χαρακτηριστκά: «Ήμουν σπίτι και με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι πυροβόλησαν τον αδερφό μου... Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι αυτοί». Πρόσθεσε πως δεν είχε προηγηθεί κάποια διαφορά. «Ήρθα εδώ μετά από ένα λεπτό και τον βρήκα τον μικρό εδώ έξω», ανέφερε, αποτυπώνοντας το σοκ της στιγμής.

Τι προηγήθηκε

Το απόγευμα της Τετάρτης (27/5), στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα στο ρεύμα προς Λαμία, εντοπίστηκαν τρεις ύποπτοι έπειτα από καταδίωξη, τους οποίους αναζητούσαν αστυνομικές δυνάμεις.

Οι ύποπτοι συνδέονται με επεισόδιο πυροβολισμών που σημειώθηκε σε κατάστημα επί της οδού Πατησίων, κατά το οποίο τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν σε τουρνικέ στο πόδι του καταστηματάρχη, περιορίζοντας την αιμορραγία μέχρι τη διακομιδή του στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στις 18:30, ένα άτομο εισήλθε σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πατησίων και πυροβόλησε μία φορά στο πόδι τον Πακιστανό ιδιοκτήτη.

Ο δράστης στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε τζιπ και διέφυγε από το σημείο, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στην οδό Τσούντα, μετά από καταδίωξη αστυνομικών δυνάμεων.

Συνελήφθησαν τρία άτομα από την Αλβανία, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν τέταρτο ύποπτο.

Οι κάλυκες από τους πυροβολισμούς

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τα κίνητρα της επίθεσης.