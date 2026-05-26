«Έχουμε το όπλο Κέντρο»: Οι δραματικές επικοινωνίες αστυνομικών μετά τους πυροβολισμούς στον Χολαργό

Σοκ προκαλούν τα ηχητικά ντοκουμέντα από την επικοινωνία των αστυνομικών που έφτασαν πρώτοι στο σπίτι στον Χολαργό μετά τους πυροβολισμούς, όταν 57χρονος άνοιξε πυρ κατά της συζύγου του, τραυματίζοντάς την στο πόδι, με τον ίδιο αργότερα να αυτοκτονεί.

Στα ηχητικά που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1, ακούγονται οι συνομιλίες που είχαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης με το κέντρο που τους δίνει κατεύθυνση για το περιστατικό.

Αναλυτικά οι διάλογοι:

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Είστε στην οικία; Ποιος άλλος έχει φτάσει; Να δούμε μια εικόνα για το Κέντρο, παράκληση για το πού είναι ο δράστης και αν πατήσετε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η ομάδα έχει ανέβει πάνω και αναζητεί τον δράστη;

Αστυνομικός: Ορθόν, αναζητεί τον δράστη.

Κέντρο: Ελήφθη. Με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλη προσοχή για όλους τους συναδέλφους. Έχουμε κάποια ενημέρωση, για το πού είναι ο δράστης, αν είναι μέσα στο σπίτι ή αν έχει φύγει;

Αστυνομικός: Πιθανόν Κέντρο, στο σπίτι, στην οικία του.

Κέντρο: Καλώς, έρχεται και ομάδα ΟΠΚΕ, η οποία είναι εξοπλισμένη για τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς δεν θα ενεργήσουμε μόνοι μας, δεν θα ενεργήσουμε μόνοι μας, επιχείρηση μέσα στην οικία. Θα τον καλέσουμε μόνο να βγει έξω. Δεν θα ενεργήσουμε μέσα.

Αστυνομικός: Πιθανόν ο δράστης να έχει αυτοτραυματιστεί.

Κέντρο: Έχουμε ενημερώσει, ένα, δύο, εσείς έχουμε κάνει τουρνικέ;

Αστυνομικός: Ορθόν, ορθόν.

Κέντρο: Ελήφθη, ελήφθη. Είναι χτυπημένη χαμηλά ή ψηλά στο πόδι;

Αστυνομικός: Έχουμε μπει στο σπίτι, Κέντρο, να ξέρετε έχουμε βρει το άτομο, δεν μπορούμε, έχουμε πάρει, δεν μπορούμε να δούμε αν έχει το όπλο στο χέρι του.

Κέντρο: Το άτομο έχει αυτοτραυματιστεί;

Αστυνομικός: Δεν μπορούμε να το δούμε Κέντρο, είμαστε σε κάλυψη.

Κέντρο: Μιλάει όμως; Ορθόν; Έχετε μαζί του συνεννόηση, σας μιλάει;

Αστυνομικός: Από το σπίτι, από τον ένα, δύο αυτοί, κάνουν σκοποβολή και οι δύο και έχουνε δύο όπλα 9άρια στο σπίτι, νόμιμα.

Κέντρο: Το άτομο, μιλάτε μαζί με το άτομο;

Αστυνομικός: Έχει τραυματιστεί και πυροβοληθεί στο κεφάλι.

Κέντρο: Ελήφθη, ελήφθη. Δεν ακουμπάμε τίποτα. Δεν αγγίζουμε τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.



Αστυνομικός: Έχουμε το όπλο Κέντρο, το έχουμε απομακρύνει από τον δράστη.

Εκτός κινδύνου η 53χρονη

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται -έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο- η 53χρονη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι από τον σύζυγό της, πριν αυτός στρέψει το όπλο στο εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/5) όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του στην πιλοτή του σπιτιού τους στον Χολαργό. Η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο πάτωμα από τον πυροβολισμό και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Στη συνέχεια ο 57χρονος δράστης ανέβηκε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Για την ώρα δεν είναι γνωστό αν υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού. Πάντως, το ζευγάρι δεν είχε αποκτήσει παιδιά.

Η γυναίκα τραυματίστηκε, ωστόσο είχε τις αισθήσεις της. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν σε τουρνικέ στο πόδι της γυναίκας και κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία. Στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό μέσα στο διαμέρισμα, ενώ δίπλα του βρέθηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ασχολούταν με τη σκοποβολή και κατείχε νόμιμα όπλα.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού μετά τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με περιοίκο, λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ ακούστηκε κρότος από όπλο, μετά μια φωνή να λέει «βοήθεια», και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος.

Γείτονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν αναφορές για καβγάδες και πως ο άνδρας ήταν στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.