Νεκρός 28χρονος στη Λαμία - Έπεσε από ταράτσα

Ένας νέος άνθρωπος, 28 ετών, έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο στη Λαμία. Το μεσημέρι της Κυριακής (31/5) βρέθηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας από όπου - άγνωστο πώς - βρέθηκε στο κενό.

Το τραγικό συμβάν, σύμφωνα με το lamiareport, φέρεται να συνέβη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε συνοικία νότια της πόλης, με τον νεαρό να πέφτει, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, από την ταράτσα 3οροφης πολυκατοικίας.



Φίλος του ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, μεταφέροντας τον νεαρό άνδρα στο νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Για το συμβάν ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας που διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τη μοιραία πτώση, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.