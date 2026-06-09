Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου

Ένα τρομακτικό περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:00 το απόγευμα της Τρίτης (9/6), όταν γυναίκα (ημεδαπή), περίπου 20 ετών, έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου στο Μοναστηράκι υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, οι οποίες παρέλαβαν την γυναίκα και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς της, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Στο επίκεντρο της έρευνας που διεξάγουν οι Αρχές είναι η απόπειρα αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και όλα τα άλλα πιθανά σενάρια για το περιστατικό.