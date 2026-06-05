Τραγωδία στο Νοσοκομείο Χανίων: 40χρονος έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Σοκ προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με θύμα έναν 40χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews, ο άνδρας δεν ήταν νοσηλευόμενος στο νοσηλευτικό ίδρυμα, αλλά είχε μεταβεί εκεί συνοδεύοντας συγγενικό του πρόσωπο που επρόκειτο να εξεταστεί από γιατρούς.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 40χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ανέβηκε σε μπαλκόνι του νοσοκομείου και στη συνέχεια έπεσε στο κενό.

Άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, απευθύνοντάς του εκκλήσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Αμέσως μετά την πτώση, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έσπευσαν στο σημείο για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ο 40χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο νοσοκομείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί που διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.