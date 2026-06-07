Χανιά: Με drone προσπάθησαν να περάσουν «εργαλεία» για απόδραση κρατουμένων

Απόπειρα εισαγωγής παράνομων αντικειμένων με χρήση drone αποτράπηκε στη φυλακή Αγυιάς, στα Χανιά, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας flashnews.gr, το drone που μετέφερε τα αντικείμενα εντοπίστηκε από εξωτερικούς φρουρούς του καταστήματος κράτησης ενώ προσπαθούσε να προσεγγίσει το σωφρονιστικό ίδρυμα.

Οι υπάλληλοι προχώρησαν άμεσα στην κατάρριψη του drone, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δεκάδες παράνομα αντικείμενα.

Ανάμεσα στα αντικείμενα εντοπίστηκαν λάμες, γάντια αναρρίχησης, κόφτες συρμάτων, καλώδια, κινητά τηλέφωνα, bluetooth, κάρτες sim.

Όλα τα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ οι έρευνες είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων αναφέρει τα εξής:

«Ως Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό τους.

Συγκεκριμένα: την 06/06/2026 και ώρα 19:10 εντοπίστηκε από τα στελέχη της Φρουράς ένα drone που μετέφερε αντικείμενο εντός του εναέριου χώρου του καταστήματος. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών και με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας το drone κατερρίφθη σε ακάλυπτο χώρο εντός του Καταστήματος Κράτησης Χανίων από τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς. Κατά την κατάρριψη το πακέτο έπεσε σε ταράτσα του Καταστήματος. Εξωτερικός φρουρός που εκτελούσε καθήκοντα σκοπού εντόπισε κρατούμενο να αναρριχάται στην ταράτσα όπου κατέληξε το αντικείμενο, ευθείς ενημέρωσε τους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους οι οποίοι άμεσα έφτασαν στην ταράτσα, καθήλωσαν τον κρατούμενο και περισυνέλεξαν το πακέτο.

Το πακέτο περιείχε:



5 λάμες σιδηροπρίονου

1 κόφτη συρμάτων

1 σκοινί αναρρίχησης 20 μέτρων

2 κλειδιά τύπου άλεν για την διάρρηξη των ηλεκτρικών κλειδαριών

2 κρίκους αναρρίχησης (καραμπίνερ)

1 μαχαίρι τύπου πεταλούδας

5 κινητά τηλέφωνα με τους φορτιστές τους και τα καλώδιά τους

2 ρούτερ

4 ζεύγη ακουστικά αυτιών

3 κάρτες sim

Από τα ευρήματα διαπιστώνεται ότι με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό τους τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων απέτρεψαν σχέδιο απόδρασης κρατουμένων με απρόβλεπτες συνέπειες.

Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ο καθοριστικός ρόλος της υπηρεσίας στην ασφάλεια των Καταστημάτων Κράτησης και των πολιτών. Παρά την υποστελέχωση, την υπερεργασία, τον υπερπληθυσμό των κρατουμένων και τις ελλείψεις, τα στελέχη και η Διοίκηση της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων καταφέρνουν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία, αποτελώντας ασπίδα του σωφρονιστικού συστήματος».