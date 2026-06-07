Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού για κατασκοπεία - Φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Νέο περιστατικό κατασκοπίας στην Κρήτη καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (06.06.2026), αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων προχώρησαν στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα από τη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 16:00 έξω από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», τη στιγμή που επιχειρούσε να φωτογραφίσει στρατιωτικά αεροσκάφη σε όμορη στρατιωτική περιοχή.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε επαγγελματική φωτογραφική μηχανή, με την οποία φέρεται να τραβούσε τις εικόνες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο καταγεγραμμένο υλικό που εντοπίστηκε, υπήρχαν εικόνες από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.