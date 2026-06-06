Εξάρθρωση κυκλώματος σε πολεοδομίες της Αττικής – 6 συλλήψεις, κατασχέθηκαν πάνω από 300.000 ευρώ

Σε μεγάλη επιχείρηση προχώρησε την Παρασκευή (5/6) η Ελληνική Αστυνομία, οδηγώντας στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να δρούσε σε υπηρεσίες πολεοδομίας και συναφείς δημόσιους φορείς, με αντικείμενο την παράνομη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.



Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το κύκλωμα αποτελούνταν από πέντε επίορκους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών της Αττικής καθώς και έναν ιδιώτη μηχανικό. Συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία, διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας και δια ζώσης συναντήσεις για την απόκρυψη της δράσης τους. Κατασχέθηκαν συνολικά 334.895 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις.

Βαριά δίωξη στους «6»

Στους έξι συλληφθέντες από τις πολεοδομίες ασκήθηκε βαριά ποινική δίωξη για:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού.

Δωροδοκία κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, από κοινού.

Παράβαση καθήκοντος.

Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εμπορία επιρροής άπαξ και κατ' εξακολούθηση.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να προχωρούσαν σε παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, σε τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και σε μείωση προστίμων που είχαν επιβληθεί σε πολίτες. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ, πραγματοποιούνταν έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.



Η δράση τους φέρεται να κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα πολεοδομικών υποθέσεων, διαμορφώνοντας ένα παράλληλο «σύστημα εξυπηρετήσεων» εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Βρέθηκαν πάνω από 300.00 ευρώ

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, για τα αδικήματα της δωροληψίας και δωροδοκίας στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος.



Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν αξιοποίησης καταγγελιών σχετικά με επίμεμπτες ενέργειες υπαλλήλων σε υπηρεσίες πολεοδομικού αντικειμένου της Αττικής και εξελίχθηκε με τη χρήση ειδικών ανακριτικών ενεργειών, καθώς και με τη συνδυαστική αξιολόγηση τηλεφωνικών επικοινωνιών, φυσικών παρακολουθήσεων, καταθέσεων, ψηφιακών δεδομένων και λοιπού προανακριτικού υλικού.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος επιπλέον 30 ταυτοποιημένων ατόμων, μεταξύ των οποίων υπάλληλοι από Υ.ΔΟΜ και άλλους φορείς. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία.

Δρούσαν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους, ιεραρχία και καταμερισμό ενεργειών. Ειδικότερα, εκμεταλλευόμενα τη θέση ή την ιδιότητά τους, παρενέβαιναν σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, απαιτώντας ή λαμβάνοντας χρηματικά ποσά για:

την παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών,

την τακτοποίηση ή νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών,

τη μείωση επιβληθέντων προστίμων,

την έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων,

τη διευκόλυνση ή επίσπευση εκκρεμών φακέλων,

τη γενικότερη διαχείριση υποθέσεων που παρουσίαζαν πολεοδομικές εκκρεμότητες ή παρατυπίες.

Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση είχαν δύο άτομα, τα οποία φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική, να αξιοποιούσαν το δίκτυο επαφών τους και να προσδιόριζαν, κατά περίπτωση, το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων. Τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν ειδικότερους ρόλους, ανάλογα με την αρμοδιότητα, τη θέση ή τη δυνατότητα επιρροής τους σε υπηρεσιακές διαδικασίες.

Οι ρόλοι

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους, ως εξής:

- Τα δύο αρχηγικά μέλη φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της οργάνωσης, να διαχειρίζονταν το δίκτυο επαφών και να συντόνιζαν την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων πολεοδομικού ενδιαφέροντος, καθορίζοντας, κατά περίπτωση, και το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων.

- Μέλος με εξειδικευμένη γνώση του πολεοδομικού πλαισίου παρείχε κατευθύνσεις και οδηγίες για τον χειρισμό υποθέσεων, προτείνοντας τρόπους διεκπεραίωσης ή τροποποίησης φακέλων, ώστε να εμφανίζονται ως συμβατοί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

- Μέλος αρμόδιο για ζητήματα έκδοσης αδειών φέρεται να αναλάμβανε την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούσαν οικοδομικές άδειες και συναφείς διοικητικές πράξεις, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

- Μέλος αρμόδιο για υποθέσεις αυθαίρετων κατασκευών φέρεται να παρενέβαινε σε διαδικασίες ελέγχου, τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαιρέτων, παρέχοντας ευνοϊκή μεταχείριση έναντι αμοιβής.

- Μέλος με θέση ευθύνης σε υπηρεσιακό επίπεδο φέρεται να αναλάμβανε τη διαχείριση υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, διευκολύνοντας την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

- Ιδιώτης μηχανικός, μέλος της οργάνωσης, λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ ενδιαφερομένων και των λοιπών μελών, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση υποθέσεων, τη μεταφορά αιτημάτων και, κατά περίπτωση, τη διακίνηση χρηματικών ποσών, ενώ φέρεται να συνέβαλλε και στη διαμόρφωση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο συλλογικών διαδικασιών.

«Οι κωδικές λέξεις «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά»

Χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν η λήψη μέτρων αντιπαρακολούθησης. Ειδικότερα, απέφευγαν την ευθεία αναφορά σε χρηματικά ποσά κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ για τα χρήματα χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις, όπως «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά».



Παράλληλα, για τον καθορισμό των παράνομων αμοιβών και την παραλαβή χρημάτων, προτιμούσαν δια ζώσης συναντήσεις σε χώρους που θεωρούσαν ασφαλείς, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους στάθμευσης και οχήματα.

«Ταρίφες» από 1.000 έως 30.000 ευρώ

Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος, με τα χρηματικά ποσά που απαιτούνταν να κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.



Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 5ης Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο αυτόφωρης πράξης δωροληψίας. Κατά τη διάρκεια αυτής, ένα από τα μέλη της οργάνωσης εντοπίστηκε να παραδίδει σε αρχηγικό μέλος φάκελο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Ακολούθησε η άμεση επέμβαση των αστυνομικών, η σύλληψη των εμπλεκομένων και η διενέργεια ερευνών.



Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφεία και στην κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

334.895 ευρώ,

ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

κινητά τηλέφωνα,

εξωτερικός σκληρός δίσκος,

ατζέντες,

χειρόγραφες σημειώσεις,

σύμβαση μίσθωσης θυρίδας θησαυροφυλακίου.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν το εύρος της δράσης του κυκλώματος και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενους. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και των μεθόδων που χρησιμοποιούσε για την παράνομη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων.