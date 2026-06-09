Στην Ευελπίδων οι έξι συλληφθέντες για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής

Ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς οδηγήθηκαν λίγο πριν από το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο εκτεταμένο κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής.

Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολή Ευελπίδων, όπου αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις δικαστικές αρχές.

Δικογραφία-μαμούθ 3.500 σελίδων

Η υπόθεση συνοδεύεται από ογκώδη δικογραφία περίπου 3.500 σελίδων και αποτελεί το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που συνδέεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει στη Δικαιοσύνη μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, ηγετικό ρόλο στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση αποδίδουν οι Αρχές σε ζευγάρι που κατείχε νευραλγικές θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση. Οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να είχαν ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία του κυκλώματος και στη διεκπεραίωση των παράνομων δραστηριοτήτων που ερευνώνται.

Στο μικροσκόπιο ακόμη 30 πρόσωπα

Η έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους έξι κατηγορούμενους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη περίπου 30 πρόσωπα, των οποίων ο βαθμός εμπλοκής εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Οι δικαστικές και αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος, καθώς και τυχόν διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα τις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς.